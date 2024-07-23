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Дав вказівку на знесення: співвласнику садиби Зеленських повідомлено про підозру

9:56 23 липня 2024
руйнування

Співвласнику садиби Зеленських, яку було знесено незаконно, повідомлено про підозру.

Співвласник дав вказівку на знесення садиби. Його дії кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт, повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, будинок в столиці на вулиці Олександра Кониського (Тургєнівська) був знесений 19 липня ввечері попри те, що судом за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.

За даними слідства, підозрюваний залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж будівлі.

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Наразі на техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт.

В Офісі зазначили, що також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі.

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Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

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Як повідомляли «ФАКТИ», під час руйнацію історичного будинку активісти намагались чинити спротив будівельним працівникам. На місці знаходилися люди, схожі на тітушок, які агресивно поводилися у бік активістів. Будівлю знесли протягом години і поїхали. Споруду почали розбирати у 2021 році, але тоді суспільний розголос призупинив роботи.

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