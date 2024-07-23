Реальність королівського життя: що налякало Меган Маркл після зустрічі з Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл, яка зараз опинилася за крок від конфронтації з королем, могли насолоджуватися ранніми етапами своїх стосунків у відносній приватності, дозволяючи своєму коханню розквітати якомога далі від очей громадськості. Однак розкриття їхньої таємниці було неминучим. Мить, якої вони так боялися, настала під час вечірньої прогулянки пари в Торонто, у Канаді, пише express.co.uk.

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Ключова подія детально описана в книзі «Знайти свободу» авторів Омід Скобі та Керолін Дюран. Вони стверджують, що Меган зв'язалася з подругою невдовзі після того, як отримала сумну звістку. За словами авторів: «Однієї ночі наприкінці жовтня в Торонто Гаррі був щасливий, як і Меган. Поки їм не зателефонував один з помічників Гаррі з Кенсінгтонського палацу. Це були погані новини. Таблоїд збирався опублікувати історію їхніх стосунків. Їх найбільше турбувало те, що її будинок протягом 24 годин буде в облозі фотографів. У них було мало часу на роздуми, адже в Торонто було лише кілька папараці, але незабаром з Нью-Йорка та Лос-Анджелеса прилетіли фотографи, які сподівалися отримати першу фотографію щасливої пари».

Телефон Гаррі обривали його співробітники, багато з яких закликали його повернутися до Лондона через занепокоєння з приводу скорочення його команди безпеки. Однак він стояв твердо й відмовився їхати. За словами Скобі й Дюран, Меган, хоч і була стурбована майбутнім, відчула полегшення від того, що їй більше не потрібно було обманювати своїх близьких.

Вони також розповіли, що їм надійшло понад 100 повідомлень від колишніх друзів і знайомих.

Однак автори припускають, що справжній масштаб слави, яка прийшла разом зі знайомством з членом королівської сім'ї, застав Меган зненацька, що змусило її надіслати особливо тривожне повідомлення подрузі. Вони написали: «До зустрічі з Гаррі вона бачила камери лише на знімальному майданчику або на червоній доріжці. Потреба в безпеці була реальною. Незабаром після того, як з'явилася ця новина, фотограф з лос-анджелеського агентства переліз через огорожу її заднього двору та чекав біля її машини, сподіваючись зробити знімок, перш ніж вона піде у справах. Меган була налякана й зателефонувала в поліцію. „Тепер ось так завжди буде, чи не так?“ — сказала вона подрузі».

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Попри труднощі, пара не здавалася та офіційно оформила свої стосунки у 2017 році, коли Гаррі освідчився в їхній резиденції в Кенсінгтонському палаці. Вони обмінялися обітницями у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у травні 2018 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, в чому батько Меган Маркл звинувачує доньку і зятя Гаррі.

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