Принц Гаррі націлився на злом телефонів: що відбувається

Телеканал ITV оголосив, що 39-річний герцог Сассекський взяв участь у новому документальному фільмі про хакерські атаки на телефони. Прем'єра фільму «Таблоїди у суді» запланована на 25 липня, пише People.

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Редактор ITV Кріс Шип написав на платформі X: «Він розповідає нашій репортерці @BeccaBarry, чому він бореться за викриття того, що він називає незаконною діяльністю британських таблоїдів».

На знімку герцог Сассекський сидить на дивані і розмовляє з Баррі, кореспондентокою ITV News, яка займається питаннями охорони здоров'я.

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The Hollywood Reporter зазначає, що документальний фільм «розповідає про його місію продовжувати боротьбу за викриття незаконної тактики британської таблоїдної преси і дослідити, що насправді знали відповідальні особи на Фліт-стріт, коли розгортався цей скандал».

Син короля Чарльза останнім часом брав участь у чотирьох судових процесах проти видавництв у Великій Британії із звинуваченнями у зломі телефонів та інших незаконних діях.

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Крім того, герцог Сассекський програв судовий позов про надання йому поліцейської охорони у Великій Британії на початку цього року. Раніше він заявляв, що «відчуває себе змушеним» відійти від своєї королівської ролі і покинути Великобританію, посилаючись на міркування безпеки своєї сім'ї — дружини Меган Маркл і двох їхніх дітей, 5-річного принца Арчі і 3-річної принцеси Лілібет. Суддя Високого суду Пітер Лейн підтримав рішення уряду Великобританії не надавати їм автоматичний захист в країні, що знижує рівень їх безпеки.

У грудні 2023 року Гаррі виграв судовий позов проти газети Mirror Group Newspapers (MGN) за звинуваченнями у зламі телефону та інших незаконних діях. Судовий процес розпочався в травні 2023 року, а в червні принц увійшов в історію як перший член британської королівської сім'ї, який дав свідчення в суді за останні 130 років, коли виступив у суді проти медіа-групи.

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Хоча принц не був присутній, коли суддя виніс рішення і присудив йому близько $ 180 000 відшкодування від MGN, він назвав це рішення «виправдувальним» у «переконливій заяві», зачитаній його адвокатом Девідом Шерборном.

«Сьогодні великий день для правди, а також для відповідальності, — написав, зокрема, принц Гаррі. — Мені казали, що вбивство драконів призведе до того, що ти обпечешся. Але в світлі сьогоднішньої перемоги і важливості робити те, що необхідно для вільної і чесної преси — це гідна ціна, яку варто заплатити. Місія триває».

Принц Гаррі, Елтон Джон та Елізабет Херлі є одними з відомих особистостей, які судяться з ANL (видавцем Daily Mail та Mail on Sunday) за незаконний збір інформації. Гаррі також може бути викликаний для надання свідчень у лондонському суді після того, як він програв захисту Mail on Sunday з відхилення його позову про наклеп.

Деякі з справ за позовом NGN будуть розглянуті на судовому засіданні в січні 2025 року.

Наприкінці червня герцога Сассекського зобов'язали пояснити, як зникли потенційні докази у його позові проти NGN після того, як його звинуватили у знищенні документів та повідомлень.

Адвокат Ентоні Хадсон, який представляє видавництво The Sun, повідомив суду, що принц Гаррі видалив чернетки своїх мемуарів, а також повідомлення з листування з автором книги Джеєм Р. Мерінгером.

Раніше повідомлялося, в чому батько Меган Маркл звинувачує доньку і зятя Гаррі.

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