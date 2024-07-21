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Меган Маркл за крок від конфронтації з королем: що відбувається

13:25 22 липня 2024
Чарльз та Меган

На початку цього року Меган Маркл провела попередній запуск свого нового бренду American Riviera Orchard і подражнила шанувальників, показавши деякі з продуктів, які вона буде продавати, в тому числі товари для дому й джеми. Хоча офіційна дата повномасштабного запуску ще не оголошена, нещодавні промоакції Меган були затьмарені новими продуктами короля — джемом та органічним медом Highgrove Royal Estate Honey.

Джерело стверджує, що Меган вважає запуск нового продукту Чарльза III «невипадковим» і хоче протистояти своєму свекру. Однак принц Гаррі «стримує її», пише The Mirror.

«Вона намагається зарекомендувати себе як магнат стилю життя, але тепер вона конкурує з королівським суперником, — повідомило джерело. — Король також випустив новий чоловічий одеколон Highgrove Splash, який, як повідомляється, змусив Меган відчути себе на узбіччі, оскільки вона планувала створити власну лінію чоловічих засобів для догляду за тілом. Вона за крок до того, щоб зателефонувати Чарльзу про конфлікт, але принц Гаррі стримує її».

Джерело також стверджує, що Меган «переконана», нібито такі дії Чарльза є «навмисною спробою обмежити її успіх». Попри суперництво, раніше герцогиня Сассекська мала сподівання, що королівська сім'я підтримає її новий бізнес.

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У заявці на реєстрацію торгової марки Меган також вказала на плани розширити асортимент продукції American Riviera Orchard, включивши в нього тренувальне спорядження та ласощі для собак. Вона вже подарувала близьким друзям та обраним знаменитостям баночки джему з фруктів, вирощених у саду її розкішного маєтку в Монтесіто.

Джерела стверджують, що Меган також планує випускати вино. Хоча досі неясно, чи є у Меган і Гаррі виноградник в Монтесіто, інсайдери розповіли Daily Mail, що рожеве вино буде вироблятися в Каліфорнії і, як очікується, стане значним джерелом доходу для герцогині.

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Додамо, що у Великій Британії були розчаровані відмовою принца Гаррі від королівських повноважень «заради джемів і килимків для йоги Меган».

Раніше батько Меган Маркл звинуватив доньку і зятя Гаррі в тому, що вони погано виховують дійтей.

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