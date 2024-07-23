Зіпсували пісню: Христину Соловій захейтили за «вульгарні» рухи на сцені

Українська співачка Христина Соловій, яка, за її словами, намагається навчитись новому і зустрічатись з цікавими людьми, стала запрошеною гостею на сольному концерті Ірини Білик.

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Так, у галереї V'YAVA у Києві артистки виконали для глядачів пісню Білик «А я пливу».

Христина зізналася, що завжди мріяла заспівати на одній сцені з Іриною. Також вона поділилася роликом з їхнього виступу.

«Моя ікона і я. Мрія збулася», — підписала відео співачка.

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Але далеко не всім сподобався номер Соловій і Білик. Зокрема, глядачі звернули увагу на танці Христини, які, на думку деяких, є неестетичними і вульгарними.

«Крінжометр зламано», «Зіпсували пісню», «Пісня гарна, але навіщо псувати такими не естетичними рухами?», «Христини рухи, якісь несуразні. Просто було огидно дивитись», «Вибачте, але це виглядає вульгарно. Переграли», — пишуть у коментарях.

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Зазначимо, що в одному зі своїх інтерв'ю Соловій згадувала, що виросла на піснях Ірини Білик, які надихнули її мріяти про кар'єру співачки. І в березні цього року вона вперше виконала пісню «А я пливу» на одному з концертів свого туру з дозволу самої артистки.

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Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій розповіла про свої стосунки з письменником та музикантом Сергієм Жаданом. Соловій зізналася, що між ними був непростий розрив. Співачка сподівається, що вона зможе навчитися дружити та підтримувати добрі стосунки з усіма колишніми партнерами.

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