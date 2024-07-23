В Україні змінили умови надання відпустки при народженні дитини: адвокат пояснив нюанси

Кабінет міністрів України змінив порядок надання відпустки при народженні дитини. Зміни стосуються не самих категорій осіб, які мають право на таку відпустки, а необхідних документів для її оформлення, зазначає адвокат Олександр Головченко, який раніше пояснював, які потрібно надати документи для доведення родинних стосунків.

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«Право на таку відпустку як і раніше мають:

чоловік жінки, що народила дитинку;

фактичний батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю (але пара має спільно проживати, вести побут, мати взаємні права та обов’язки),

баба, дід або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком)".

Однак тепер, для батька дитини право на відпустку мусить підтверджуватися

свідоцтвом про народження дитини, де вказано, що саме він є батьком малюка,

письмовою заявою матері, про те, що вони з цим чоловіком спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

«Так само для повнолітніх родичів дитини, що виховується матір’ю-одиначкою чи батьком-одинаком, потрібна відповідна заява».

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Раніше повідомлялося, що потрібно знати батькам і які документи готувати для зміни прізвища дитини.

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