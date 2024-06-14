Змінити прізвище дитині: що потрібно знати батькам і які документи готувати

Згідно Сімейного кодексу прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати та батько мають різні прізвища, то відповідно в дитини воно визначається за їхньою згодою. Дитині можуть присвоїти подвійне прізвище, утворене шляхом з’єднання прізвищ батьків. Окрім того, сімейним законодавством передбачена можливість у подальшому змінити батьками прізвище дитини, пояснює адвокат Олександр Головченко та називає підстави для зміни прізвища дитини батьками. Нагадаємо, що раніше адвокат розповів, хто може оформити нову допомогу для дітей.

ВІДЕО ДНЯ

«Підстави для зміни прізвища дитини:

у разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла семи років. Якщо ж дитина досягла семи років, то прізвище змінюється за її згодою;

у разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років;

за заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім".

Якщо ви прийняли рішення змінити прізвище, то потрібно звернутись до відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

Громадяни, які проживають за кордоном, можуть подати заяву до дипломатичного представництва або консульської установи України.

РЕКЛАМА

«Щодо документів, то надайте:

заяву про зміну прізвища малолітньої дитини,

паспорт;

свідоцтво про народження;

інші документи, необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті".

Розгляд відбувається у строк, що не перевищує трьох місяців, з дня подання відповідної заяви до відділу ДРАЦС.

РЕКЛАМА

Дипломатичним представництвом або консульською установою України таке питання розглядається у шестимісячний строк з дня подання відповідної заяви.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради адвоката, як учасникам бойових дій та їхнім дітям скористатися пільгами на освіту.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook