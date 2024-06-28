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Суспільство та люди

Як довести родинні стосунки: адвокат пояснив, які потрібно надати документи

21:32 30 червня 2024
як підтвердити родинні стосунки

Досить часто трапляються ситуації, коли під час оформлення спадщини спадкоємці виявляють розбіжності в написанні прізвищ/імені свого та одного із родичів. На підставі цього нотаріус видає постанову про відмову в оформленні спадщини у зв’язку з відсутністю факту родинних відносин. Що ж робити у таких випадках та як діяти, щоб підтвердити родинні зв’язки, розповів адвокат Олександр Головченко.

«Для того, щоб підтвердити родинні зв’язки, необхідно подати заяву в суд про встановлення факту родинних відносин, — пояснює юрист. — Така заява подається особою до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за місцем її проживання. Заява про встановлення факту родинних відносин повинна відповідати загальним правилам щодо змісту і форми позовної заяви. Також у заяві повинно бути зазначено: який факт заявник просить встановити та з якою метою; причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт; докази, що підтверджують факт».

Тобто, зазначає адвокат, до заяви необхідно додати докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, постанову нотаріуса про відмову у видачі свідоцтва на спадщину, документи з органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів цивільного стану.

«Доказами можуть бути: автобіографії; листівки; сімейні фотографії; листи ділового та особистого характеру; особові справи; рішення судів; погосподарські книги; виписки з домових книг; пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємовідносини померлого із заявником; інші документи, які містять відомості про родинні відносини осіб», — резюмує Олександр Головченко.

Раніше юрист пояснив, що потрібно знати батькам і які документи готувати, щоб змінити прізвище дитині.

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