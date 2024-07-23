Зруйновану садибу Зеленських в Києві буде відновлено: що відомо

Після незаконного знесення у Києві старовинної садиби Зеленських Департамент охорони культурної спадщини КМДА підписав із власниками будівлі Меморандум, за яким вони зобов'язуються відновити її в тому вигляді, який вона мала.

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Як повідомили у КМДА, Меморандум також містить зобов'язання співпрацювати з міською владою та громадськістю щодо створення проєкту відновлення, оформлення всіх необхідних за законом дозволів і документів, відкритості всього процесу відновлення садиби.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що місто позиватиметься в суді як до забудовника, який незаконно зніс садибу, так і до власників будівлі. За його словами, також міська влада наполягає, щоб правоохоронці зʼясували й оприлюднили для громадськості всіх фігурантів, які стоять за процесом знищення садиби та притягнули їх до відповідальності.

Нагадаємо, що співвласнику садиби Зеленських, дав вказівку на її знесення, вже повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт, заявили в Офісі генпрокурора.

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