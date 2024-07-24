Надіслав пакунок з вибухівкою послу України: за тероризм засудили 74-річного іспанця

В Іспанії, яка нещодавно передала Україні 10 танків Leopard 2A4, Верховний суд виніс вирок місцевому пенсіонеру. 74-річного Помпея Гонсалеса Паскуаля засудили до 18 років ув'язнення за розсилання пакунків з вибухівкою до посольств та установ у 2022 році, зокрема й до посольства України. Про це повідомляє Reuters.

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Відомо, що 30 листопада 2022 року в посольстві України в Мадриді пролунав вибух, внаслідок якого постраждав комендант установи. Вибухівка знаходилася у пакунку, призначеному для посла України. 25 січня 2023 року було затримано 74-річного іспанця, якого підозрюють у надсиланні листів з вибухівкою, зокрема до прем'єра Іспанії Педро Санчеса та в посольство України в Мадриді.

Суд засудив Паскуаля до 10 років ув'язнення за звинуваченнями у тероризмі і ще на 8 років — за виготовлення вибухових пристроїв. Згідно з вироком, Паскуаль мав намір створити великий розлад в іспанському суспільстві, щоб тиснути на уряди Іспанії та США і змусити їх припинити підтримку України у війні проти росії.

Також Паскуаль має виплатити компенсацію в розмірі € 1500 співробітнику посольства України в Мадриді Миколі Величку, який постраждав через детонацію вибухівки. Під час розслідування поліція виявила на вибухових пристроях сліди ДНК пенсіонера, а записи з Amazon свідчать про те, що він купував прекурсори для виготовлення вибухівки в червні та липні 2022 року.

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Іспанська прокуратура встановила, що на телефоні підозрюваного були встановлені Telegram, RT Noticias (іспанський додаток RT) та Sputnik, а в його пошукових запитах у браузері були «вивчити російську за 10 днів», «де в Іспанії виробляють танки» та «останні відео війни в Україні». Правоохоронці вважають, що до розсилки посилок з вибухівкою причетна російська розвідка

Раніше повідомляли про те, що СБУ в Києві викрила агентів російського ГРУ, які готували теракти в столичних торгово-розважальних центрах. Терористи маскували вибухівку в упаковках з-під чаю.

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