Вибухівку маскували в упаковки з-під чаю: СБУ викрила агентів російського ГРУ, які готували теракти в ТЦ Києва (фото)

СБУ, яка раніше викрила російських агентів, які готували ліквідацію вищого керівництва України, а також очільників СБУ та ГУР (Кирила Буданова хотіли вбити перед Великоднем), знешкодила ще одну агентурно-бойову групу російського гру, яка планувала серію терактів у Києві на «сакральну» для рф дату — 9 травня

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Так, контррозвідка української спецслужби запобігла чотирьом терактам у Києві. Ворожі агенти планували влаштувати вибухи у будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із популярних кафе.

«Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі. За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів — щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку», — зазначають в СБУ.

Фото СБУ

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За словами керівника СБУ Василя Малюка, українська спецслужба спрацювала на випередження — кожен крок злочинців був задокументований. Було встановлено, що куратором терактів був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині № 92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області. СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.

Фото СБУ

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За даними спецслужби, Юрій Сизов відповідальний також за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року — тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.

Наразі встановлено увесь ланцюжок цієї мережі: агентурно-бойові групи, контрабандисти, які доставляли вибухівку з території рф, а також безпосередні виконавці теракту. Останніх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої у третьому гіпермаркеті.

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Фото СБУ

Фото СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями УК Україеи: ⁠ст. 111 (державна зрада); ⁠ст. 113 (диверсія);

⁠ст. 258 (терористичний акт). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що СБУ викрила зрадників, які допомогали ворогу готувати удари напередодні Великодня, цілями визначили енергогенеруючі потужності та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів, які розташовані на території Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей.

Фото СБУ

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