Україна отримає 10 танків Leopard: яка країна допомагає ЗСУ

Іспанська оборонна компанія Santa Barbara Systems успішно завершила ремонт та відновлення першої партії з 10 танків Leopard 2A4. Як пише військовий журналіст Андрій Цаплієнко, Міністерство оборони Іспанії повідомило про відправку цієї техніки в Україну. Ще дев’ять танків цього типу компанія Santa Barbara Systems планує відновити до вересня 2024 року.

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Про намір передати загалом 19 танків Leopard 2A4 для Збройних сил України в цьому році уряд Іспанії заявляв у березні. Роботи по відновленню цих машин проводяться на потужностях в Севільї, де минулоріч були відремонтовані перші 10 Leopard 2A4, які Іспанія передала ЗСУ.

Іспанська оборонна промисловість впоралася із взятими на себе зобов’язаннями та зуміла відновити першу партію з 10 Leopard 2A4 у рекордний строк — всього за 3 місяці. Це особливо важливо, оскільки машини мали незадовільний технічний стан після їх постановки на зберігання ще у 2012 році.

Усі відновлені 10 Leopard 2A4 успішно пройшли перевірку справності усіх вузлів та агрегатів під час полігонних випробувань.

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Раніше повідомлялося, що у Швейцарії несподівано підтримали непрямі поставки зброї в Україну, а Нідерланди постачатимуть Україні боєприпаси для танків Leopard 2.

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