Відома українська блогерка потрапила у сміттєвий скандал у Латвії

Блогерка Софія Стужук, яка взимку 2022 року не стала звертатися до своєї російської аудиторій щодо нападу рф на Україну та переїхала у Латвію, схоже, потрапила в скандал, що «погано пахне».

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Як пише zhenskiy.kyiv.ua, Стужук та її чоловіка Антона Левандського можуть покарати за те, що вони влаштували стихійне сміттєзвалище неподалік від будинку, де мешкають. Місцеві ЗМІ пишуть, що пакети зі сміттям виявив лісничий. Чоловік дослідив вміст пакетів та знайшов там дані про Антона та Софію Левандських, а також їхню адресу.

В будинку лісничого зустріла жінка, яка, ймовірно, є нянею дітей Софії Стужук, яка запевнила, що сміття обов’язково заберуть. «Жінка сказала, що відходи вивезуть, і я їй довірився. Прийшов наступного дня, відходи були, навіть через день нічого не змінилося. У цьому випадку мені дуже пощастило, що дані власників також були серед відходів», — говорить лісничий.

Зазначається, що хаотичне вивезення сміття в Латвії заборонено — на блогерку та її чоловіка можуть заявити до поліції.

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Нагадаємо, що раніше Стужук скаржилася на те, що хтось кидав «коктейлі Молотова» в їхній будинок.

Фото — скріншот

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