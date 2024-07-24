41.12 / 41.71 44.70 / 45.48
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Відома українська блогерка потрапила у сміттєвий скандал у Латвії

12:46 24 липня 2024
Софія Стужук та Антон Левандський

Блогерка Софія Стужук, яка взимку 2022 року не стала звертатися до своєї російської аудиторій щодо нападу рф на Україну та переїхала у Латвію, схоже, потрапила в скандал, що «погано пахне».

Як пише zhenskiy.kyiv.ua, Стужук та її чоловіка Антона Левандського можуть покарати за те, що вони влаштували стихійне сміттєзвалище неподалік від будинку, де мешкають. Місцеві ЗМІ пишуть, що пакети зі сміттям виявив лісничий. Чоловік дослідив вміст пакетів та знайшов там дані про Антона та Софію Левандських, а також їхню адресу.

В будинку лісничого зустріла жінка, яка, ймовірно, є нянею дітей Софії Стужук, яка запевнила, що сміття обов’язково заберуть. «Жінка сказала, що відходи вивезуть, і я їй довірився. Прийшов наступного дня, відходи були, навіть через день нічого не змінилося. У цьому випадку мені дуже пощастило, що дані власників також були серед відходів», — говорить лісничий.

Зазначається, що хаотичне вивезення сміття в Латвії заборонено — на блогерку та її чоловіка можуть заявити до поліції.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що раніше Стужук скаржилася на те, що хтось кидав «коктейлі Молотова» в їхній будинок.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

135

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зруйнований будинок

Компенсацію за зруйноване житло не дадуть: юрист назвав причини

Бабуся

Грошей буде більше і без індексації: у кого влітку зростуть пенсії

листя

Листя огірків жовтіє: як врятувати рослини й не втратити врожай

Оксана Забужко

«Добре, якщо я помиляюся»: Оксана Забужко налякала постом про похорон Фаріон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту