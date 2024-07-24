«На низькому старті»: популярний телеведучий про відновлення своєї квартири, яку зруйнував дрон

Відомий журналіст, ведучий «Єдиного марафону» Андрій Ковальський прокоментував стан робіт з відновлення його квартири, у яку влучив уламок дрона. Нагадаємо, це трапилось під час масованої атаки росіянами Києва у грудні 2023 року. Тоді уламки впали на багатоповерховий будинок, де на останньому поверсі знаходиться квартира ведучого. На щастя, його сімʼя не постраждала. А от відновлення квартири ще триває.

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— Вже прийшла вся документація від КМДА, яка взяла на себе відновлення саме фасаду будинку, — поділилася з проєктом «ЖВЛ» Тетяна Ковальська. — Щодо квартири, ми зробили ті кімнати, які не межують з терасою й вікнами, які зачепила вибухова хвиля і дрон, частина якого до нас попала й спричинила пожежу.

Квратира Ковальських після влучання дрона

За словами Андрія Ковальського, попереду в них ще 90 процентів відновлення, матеріали для якого вони вже закупили.

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— Ми на такому «низькому старті», — сказав Андрій. - І як тільки місто зробить свою частину ми, сподіваюсь, дуже швидко закінчимо те, що потрібно нам. Але в першу чергу треба відновити будинок, а потім всі квартири.

Кошти, які були зібрані «Єдиним марафоном» на відновлення квартири ведучого, Ковальські вирішили направити на допомогу сусідам.

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— Їх витратять на генератори та систему, яка буде безперебійно подавати холодну, гарячу воду та опалення, — додала Тетяна. — Хочемо допомогти людям, які, можливо, постраждали менше, але підтримали нас.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» відомий телеведучий Вадим Карпʼяк розповів про випробування під час великої війни.

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