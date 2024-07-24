Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін підтвердив замовність дискредитаційної кампанії проти першого заступника директора НАБУ Гізо Углави та анонсував його звільнення. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив політичний експерт Олексій Голобуцький.

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«Дискредитаційна кампанія проти Углави була запланована завчасно. Я вже писав про це. Шабунін вчора підтвердив її замовність та навіть вже анонсував звільнення першого заступника директора НАБУ», — написав Голобуцький.

Зокрема, за його словами, Віталій Шабунін у своїй публікації повідомив про те, що Углаву звільнять за результатами службового розслідування, дисциплінарна комісія розгляне матеріали цього службового розслідування, директор НАБУ видасть наказ про звільнення, та все це відбудеться через тиждень-два. І якщо Шабунін повідомляє про результати розслідування, процедура якого ще не завершена, рішення дисциплінарної комісії, засідання якої ще не проводилося, рішення директора НАБУ про звільнення Углави, строки цих рішень, то це дійсно виглядає як спланована операція зі звільнення Углави, причому підозріло штучна.

Голобуцький навів цитату Шабуніна з цього приводу.

«Звільнять Вас і мають Вас звільнити не за результатами судових позовів, а за результатами службового розслідування, яке закінчилося минуло тижня. Далі дисциплінарна комісія розглядає результати службового розслідування, потім директор НАБУ видає наказ на звільнення Углави. Історію закінчено. Я думаю, все це має відбутися у найближчий тиждень-два», — сказав Шабунін, звертаючись до Углави у своєму відео.

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«Тож бачимо, що Віталій Шабунін, оприлюднивши план-сценарій, підтвердив штучність і запланованість. І навіть розказав, що відбуватиметься далі. Звідки ж він вже зараз все це знає — питання риторичне. Спостерігаємо далі…» — написав експерт.

Раніше директор Інституту світової політики Євген Магда наголосив, що формат відсторонення Гізо Углави з посади першого заступника директора НАБУ нагадує спецоперацію, за якою можуть стояти зовнішні сили, зокрема росія, для якої розвалити Україну зсередини — очевидна мета.

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