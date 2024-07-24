Українців обурило відео про роботу фабрики Philip Morris у росії, — ЗМІ

Після ракетної атаки на Київ 8 липня, коли російська ракета прицільно влучила у дитячу лікарню «Охматдит», у соціальних мережах завірусилося відео про фабрику Philip Morris International (PMI) в Ленінградській області росії, пише сайт «Коротко про».

ВІДЕО ДНЯ

«Українців обурило, що міжнародний виробник тютюнової продукції досі працює в росії — інвестує величезні кошти у виробництво і є одним із найбільших платників податків у російський бюджет серед міжнародних компаній. Зокрема, на ці гроші російська армія щодня обстрілює українські міста», — йдеться у повідомленні.

Видання цитує відео:

«Важливим кроком для подальшого просування нашого інноваційного продукту (IQOS) в росії стало рішення про локалізацію його виробництва на фабриці „Філіп Морріс Іжора“… Ми дуже пишаємося, що фабрика „Філіп Морріс Іжора“ є однією з шести фабрик Philip Morris International, які повністю або частково переключилися на виробництво бездимної тютюнової продукції, — каже в офіційному відео директор АТ „Філіп Морріс Іжора“ Костянтин Соловйов», — повідомляється у відео.

РЕКЛАМА

«Просто пі****си», — так прокоментували відео на популярному телеграм-каналі «Джокер».

Нагадаємо, що Philip Morris International офіційно визнаний в Україні міжнародним спонсором війни через сплату величезних податків до російського бюджету, відмову скоротити виробництво або вийти з російського ринку. При цьому компанія є монополістом на українському ринку та отримує податкові преференції від влади. Нещодавно Верховна Рада схвалила пільговий акциз для їхнього нового продукту (IQOS), знизивши його на 20%.

РЕКЛАМА

Раніше аналітики з Київської школи економіки підрахували, що за кошти, які заробила Philip Morris International в рф у 2022 році ($ 7,888 млрд), можна купити 4900 ракет «Калібр», 78 винищувачів п'ятого покоління Су-57 або 1089 танків Т-90

Раніше журналіст Володимир Горковенко висловився про одного з найбільших донорів військового бюджету росії — компанію «Філіп Морріс», назвавши її кривавим спонсором війни.

РЕКЛАМА

Фото pixabay

52

Читайте нас у Facebook