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Енергетики порадували українців: оприлюднили плани вимкнення електрики 25 липня

19:26 24 липня 2024
Відключення електрики

В українській енергосистемі відчутно зменшився дефіцит. Це дозволить зменшити обсяг обмежень, повідомили в компанії ДТЕК.

«Гарні новини: в нашій енергосистемі відчутно зменшився дефіцит. Дякуємо всім українськими енергетиками, які цілодобово роблять все можливе, щоб після обстрілів рф була можливість зменшити обсяг обмежень. За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло.

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