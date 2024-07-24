Енергетики порадували українців: оприлюднили плани вимкнення електрики 25 липня

В українській енергосистемі відчутно зменшився дефіцит. Це дозволить зменшити обсяг обмежень, повідомили в компанії ДТЕК.

«Гарні новини: в нашій енергосистемі відчутно зменшився дефіцит. Дякуємо всім українськими енергетиками, які цілодобово роблять все можливе, щоб після обстрілів рф була можливість зменшити обсяг обмежень. За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 до 22:00», — йдеться у повідомленні.

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