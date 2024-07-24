Будемо зі світлом до 16:00: графіки відключення електрики 24 липня змінено

Компанія «Укренерго», яка 24 липня планувала запровадити лише 2 черги відключень споживачів, змінила графіки, збільшивши періоди «зі світлом».

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Як зазначають в ДТЕК, графіки відключень скасовані до 16:00. А на Одещині графіки стабілізаційних відключень не застосовуватимуться до 18:00.

Нагадаємо, що в Міністерстві енергетики України заявляли, що наразі не планують підвищувати тариф на електроенергію — чинну вартість електроенергії у 4,32 грн за кВт/год затверджено до 30 квітня 2025-го.

А в компанії Yasno не виключають, що взимку відключення світла можуть тривати по 12 годин.

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Фото Pixabay

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