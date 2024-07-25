Допоможе оцтова пастка: що робити, якщо плодові мушки захопили ваш будинок

Протягом літнього сезону плодові мушки літають в наших домівках, стаючи справжньою неприємністю. Звісно, що ми робимо багато, щоб «запросити» їх до себе, а наші сміттєві баки та кошики для фруктів стають для них безкоштовними ресторанами. Як позбутися зараження плодовою мушкою у вашому домі та як запобігти їхньому вторгненню, пише видання zielona.interia.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Налийте кілька столових ложок яблучного або винного оцту у склянку й додайте кілька крапель рідини для миття посуду. Оцет приверне мух, а рідина зменшить поверхневий натяг, в результаті чого мухи потонуть у рідині.

Покладіть шматочки фруктів у склянку або банку, накрийте все це харчовою плівкою і зробіть в ній отвори. Мухи, приваблені запахом фруктів, потраплять всередину, але не зможуть вибратися.

Пастки з вина та пива. Налийте залишки вина або пива у склянку. Як і у випадку з оцтовою пасткою, можна додати краплю рідини для миття посуду. Мухи, яких приваблює запах алкоголю, потонуть.

РЕКЛАМА

М'ятна олія. Запах м'яти відлякує плодових мух, тому нанесіть м'ятну олію на блюдце біля смітника або тарілки з фруктами.

Куплені репеленти та липкі інсектициди. Липкі інсектициди приваблюють плодових мушок, які не зможуть з них втекти. Контактні вставки або спреї будуть діяти на них як вбивця.

РЕКЛАМА

Домашні засоби від плодової мухи включають розміщення запаленої свічки біля фруктів або нагрівання їх потоком гарячого повітря з фена. Однак ці методи вимагають певного терпіння.

З зараженням плодовою мухою в домашніх умовах важко боротися, тому набагато краще вжити заходів для запобігання її розмноження.

Перш за все регулярно викидайте сміття та ретельно мийте контейнери для біовідходів, змішаних відходів та пластику. Викинуті стаканчики від йогурту також є ласим шматочком для плодових мушок. Мушки потребують постійного харчування, позбавлені їжі, вони дуже швидко загинуть.

РЕКЛАМА

Ще одна хороша практика для запобігання присутності плодових мушок у наших будинках — мити фрукти відразу після того, як ви принесли їх додому. Це позбавить їх від яєць цих комах.

Тримайте компостну купу подалі від будинку та переконайтеся, що вона добре провітрюється, а сміттєві баки тримайте закритими. Також не зберігайте їжу на кухонних стільницях, а якщо у вашому саду є фруктові дерева, регулярно збирайте опалі з них плоди.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про два надійних способи позбутися білокрилки на городі.

98

Читайте нас у Facebook