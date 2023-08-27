Оцет, свічка та м'ята: як позбутися надокучливих плодових мушок

Влітку та восени разом з великою кількістю овочів та фруктів у наших квартирах можуть з'являтися і плодові мушки. Вони не кусаються, але стають головним болем для кожної господині.

Улюблені харчові продукти цих комах — дріжджі, які утворюються в процесі бродіння. Вони люблять розмножуватися у фруктах, що гниють. За тиждень самотня самка може відкласти до сотні яєць, з яких потім з'являться білі личинки, та й дорослі особини.

Насамперед мушок приваблює запах сезонних фруктів, аромат соків та варення.

Для того, щоб не завести у квартирі таку «живність», потрібно своєчасно позбавлятися перезрілих овочів та фруктів, або таких, що підгнили.

Але якщо плодові мушки все ж таки з'явилися, позбутися їх допоможуть народні засоби.

Один з найкращих способів швидко спіймати мушок — зробити оцтову пастку. Для цього знадобиться склянка або чашка, пластиковий пакет, досить великий, щоб помістився над склом, гумка, ножиці та яблучний оцет.

У склянку налити невелику кількість яблучного оцту. Ножицями відрізати куточок від поліетиленового пакета. Отвір повинен вийти досить великий, щоб через нього могли проникнути плодові мушки, але не настільки широкий, щоб їм було легко втекти.

Помістити пакет на склянку і розташувати вирізаний отвір над центром, щоб пакетик утворив лійку, але не торкався оцту. Прикріпити пакетик до скла гумкою. Як альтернативу можна використовувати також паперовий конус.

Щоб зробити оцтову пастку ще ефективнішою, можна додати в оцет кілька крапель рідкого мила або засоби для миття посуду, тоді у плодових мушок буде менше шансів вибратися.

Замість пастки можна у велику банку налити невелику кількість оцту. Додати кілька крапель рідини для миття посуду. Так мошки втопляться.

Ще можна використовувати полум'я свічки У каструлю з водою помістити свічку і поставити ємність поруч з місцем проживання мушок. Закрити вікна, так полум'я буде єдиним джерелом світла. Комахи будуть до нього притягуватися. Вони будуть підпалювати у вогні крила й тонути у воді.

Аромат базиліка або м'яти відлякує мушок та інших комах, а тому рекомендується тримати їх у горщиках на підвіконні на кухні. Якщо мушки все одно з'явилися, можна розпорошити невелику кількість води з олією базиліка або м'яти.

Раніше ми розповідали, як позбутися мух та комарів на дачі та у квартирі.

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