Два вірних способи позбутися білокрилки на городі, але важливо не «переборщити»

Є кілька способів боротьби з таким шкідником, як білокрилка. На домашніх квітах з нею, наприклад, деякі квітникарі борються за допомогою часнику.

ВІДЕО ДНЯ

Автори каналу «Моя дача. Сад і город» пропонують два способи боротьби.

По-перше, за допомогою «Актари», якою проливають землю згідно з інструкцією. Для обробки листя готують такий розчин: шампунь від бліх для тварин розводять водою — половину чайної ложки на 1 л. Рослини обробляють з пульверизатора.

Читайте також: Попелиця атакує троянди та помідори: є дієві способи її позбутись

РЕКЛАМА

По-друге, засобом з оцтом та миючим засобом. Для приготування знадобиться:

Тепла вода — 1,4 л;

Оцет яблучний — 7 столових ложок;

Миючий засіб (наприклад, «Фейрі») — 3 столові ложки.

Розмішуємо у воді оцет та миючий засіб. Бризгаємо на листі з двох сторін. Також можна обробляти ґрунт.



Втім, є застереження: щоб не спалити рослину, спочатку перевірте дію розчину на одному-двох листках! Це важливо. Якщо з'являться хімічні опіки, значить кількість оцту потрібно зменшити. Це не пов'язано з ефективністю розчину.

РЕКЛАМА

Про засіб з трьох інгредієнтів, який дозволить позбавитися мурах та попелиці на ділянці, читайте на нашому сайті.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

69

Читайте нас у Facebook