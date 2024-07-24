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Два вірних способи позбутися білокрилки на городі, але важливо не «переборщити»

11:39 24 липня 2024
Білокрилка

Є кілька способів боротьби з таким шкідником, як білокрилка. На домашніх квітах з нею, наприклад, деякі квітникарі борються за допомогою часнику.

Автори каналу «Моя дача. Сад і город» пропонують два способи боротьби.

По-перше, за допомогою «Актари», якою проливають землю згідно з інструкцією. Для обробки листя готують такий розчин: шампунь від бліх для тварин розводять водою — половину чайної ложки на 1 л. Рослини обробляють з пульверизатора.

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По-друге, засобом з оцтом та миючим засобом. Для приготування знадобиться:

  • Тепла вода — 1,4 л;
  • Оцет яблучний — 7 столових ложок;
  • Миючий засіб (наприклад, «Фейрі») — 3 столові ложки.

Розмішуємо у воді оцет та миючий засіб. Бризгаємо на листі з двох сторін. Також можна обробляти ґрунт.

Втім, є застереження: щоб не спалити рослину, спочатку перевірте дію розчину на одному-двох листках! Це важливо. Якщо з'являться хімічні опіки, значить кількість оцту потрібно зменшити. Це не пов'язано з ефективністю розчину.

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Про засіб з трьох інгредієнтів, який дозволить позбавитися мурах та попелиці на ділянці, читайте на нашому сайті.

Фото з Вікіпедії

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