Без бактерій та мікробів: лайфхак для домогосподарок — як ідеально відмити дошку для нарізання

Українські домогосподарки дуже люблять готувати. Це призводить до того, що кухонне приладдя часто виявляється сильно забрудненим і його важко відмити. Telegram-канал «Идеи для Дачи/Дома» розповів про простий спосіб, як відмити дошку для нарізання.

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«Візьміть дошку для нарізання і засипте її сіллю. Тепер цю сіль добре втираємо в дошку. Другим шаром наносимо соду і теж втираємо у дошку. Тепер заливаємо все це оцтом і залишаємо на 10 хвилин. Змиваємо теплою водою та отримуємо ідеально чисту дошку — без бактерій та мікробів», — розповіли на Telegram-каналі.

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