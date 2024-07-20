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Без бактерій та мікробів: лайфхак для домогосподарок — як ідеально відмити дошку для нарізання

18:38 20 липня 2024
Дошка для нарізання

Українські домогосподарки дуже люблять готувати. Це призводить до того, що кухонне приладдя часто виявляється сильно забрудненим і його важко відмити. Telegram-канал «Идеи для Дачи/Дома» розповів про простий спосіб, як відмити дошку для нарізання.

«Візьміть дошку для нарізання і засипте її сіллю. Тепер цю сіль добре втираємо в дошку. Другим шаром наносимо соду і теж втираємо у дошку. Тепер заливаємо все це оцтом і залишаємо на 10 хвилин. Змиваємо теплою водою та отримуємо ідеально чисту дошку — без бактерій та мікробів», — розповіли на Telegram-каналі.

Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло.

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