Світло буде завдяки Tesla: українці здивували незвичним лайфхаком

За останні тижні енергетики «привчили» українців до того, що навіть пів дня без вимкнення світла сприймається як «щастя».

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Тому навіть зменшення дефіциту в системі не викликає занадто оптимістичних сподівань у споживачів, і кожен власник будинку чи квартири думає, як отримати автономне джерело електроенергії на випадок «блек-ауту» чи «шатдауну». Про це пише британське видання.

При цьому наші співгромадяни проявляють справжні «дива винахідливості», одним з яких стала ідея зняти батареї з автомобілів Tesla для того, щоб заживити будинки світлом

«Потужності з однієї Tesla вистачає для того, щоб забезпечити електрикою звичайну квартиру на 10 годин», розповідає з посиланням на статтю британців український Telegram-канал.

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Тим більше, що і виробник, схоже, у захваті від такої «рац-пропозиції»

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«Ми можемо запропонувати вам модуль з батареї Tesla Model S, Model X. Комплектується це інвертором, а також розумною платою управління, щоб все це могло безпечно розряджатися і заряджатися у домашніх умовах. Ми зробили спеціальну плату управління, яка підходить саме під цю збірку, для того щоб все це правильно та безпечно працювало», — говориться у повідомленні на сайті представників американської компанії.

Це резервне живлення можно спокійно розмістити у себе вдома або в гаражі. Також його можна вмонтувати в загальний щиток, для того щоб воно автоматично вмикалося, коли вдома немає централізованого живлення або вимикалось коли живлення відновлюється.

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«Також його можно сприймати як великий Powerbank», — жартують у компанії.

«План — топ. Залишилося назбирати на Tesla», — коментують українці.

Також нагадаємо й про більш «приземлені» лайфхаки, наприклад, як можна зберегти холод в холодильнику під час відключень світла за допомогою солоного желатину.

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