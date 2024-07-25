Частині українців підняли пенсії майже на 6 тисяч гривень: хто отримав підвищені виплати

У серпні більші пенсії прийдуть не тільки тим, хто отримує «вікові» доплати, але й представникам ще однієї, більш «вузької» групи пенсіонерів.

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Про це пише, з посиланням на дані Пенсійного фонду України, OBOZ.UA.

Йдеться про суддів, середній розмір пенсії яких за перші пів року 2024 року зріс майже на 6000 гривень — з 99,8 тисяч до 105,6 тисяч гривень на місяць.

Таким чином, середній розмір пенсії суддів в Україні в десятки разів більший за середній розмір пенсії звичайних українців.

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За даними ПФУ, станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становить лише 5816,62 гривні. Крім того, 6,33 мільйона пенсіонерів з 10,2 мільйона отримують пенсію, розмір якої менший за 5000 гривень. І лише у 3,9 мільйона українців пенсія перевищує 5000 гривень.

Таким чином, 61,7% пенсіонерів в Україні одержують менше фактичного прожиткового мінімуму.

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При цьому, за даними Міністерства соціальної політики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого з урахуванням обов’язкових платежів на сьогодні становить 9170,4 гривні, на дитину до 6 років — 6341,21 гривні, на дитину від 6 років — 7925,62 гривні.

Крім того, за даними Мінсоцполітики, витрати на харчування становлять трохи більше ніж 3700 гривень, на непродовольчі товари — 1196 гривень, на комунальні платежі — 1200 гривень, а на послуги зв’язку — 67 гривень.

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«ФАКТИ» писали про те, що влада планує збільшити мінімальну пенсію. Більш детально про це в нашому матеріалі.

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