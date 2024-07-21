Грошей буде більше і без індексації: у кого влітку зростуть пенсії

Хоча планової індексації пенсій на це літо не передбачено, певні категорії пенсіонерів все ж таки отримають підвищення виплат. І йдеться не тільки про тих, хто отримує «мінімалку».

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Пенсії також збільшаться у отримувачів «вікових» виплат та інших видів доплат, пояснили у Пенсійному фонді України.

Зокрема, українські пенсіонери, старші за 70 років, можуть розраховувати на спеціальні вікові надбавки до своїх пенсій:

особи від 70 до 74 років включно отримають додатково 300 гривень;

особи від 75 до 79 років включно отримають додатково 456 гривень;

особи від 80 років отримають додатково 570 гривень.

Ці доплати нараховуються автоматично і додаються до основного розміру пенсії. Однак надбавки отримають лише ті, хто має пенсійні виплати, менші за 10340,35 гривні.

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Пенсіонери також можуть отримати додаткову надбавку через погіршений стан здоров'я. Ця доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що зараз становить 944 гривні.

Для отримання цієї надбавки пенсіонер має підтвердити погіршений стан здоров'я документально.

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Умови надання цієї доплати:

пенсіонер старше 80 років;

особа проживає самостійно і потребує догляду від сторонніх осіб;

громадянину нараховується пенсія за віком.

Зазначимо, що з квітня 2024 року також змінилися мінімальні виплати для пенсіонерів старше 65 років, які мають повний стаж. Тепер гарантовані пенсії цих осіб складають 3 200 гривень. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень. Крім того, протягом квітня були перераховані виплати пенсіонерів, які працюють, за умови, що вони набули мінімум 24 місяці стажу. Доплата за кожен додатковий рік становить 23,61 гривні.

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А ще нагадаємо, що деякі українці можуть вийти на пенсію за віком на пільгових умовах.

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