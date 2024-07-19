Українцям хочуть перерахувати пенсії: хто може отримати на дві тисячі більше

Багато пенсіонерів з ентузіазмом сприймають навіть незначне підвищення виплат, тому новина про те, що в Україні мінімальну пенсію 2025 пропонують підвищити на 229 грн — до 2590 грн — повинна бути зустрінута більшістю людей на пенсії з ентузіазмом.

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Пропозицію про підняття «мінімалки» озвучив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише OBOZ.UA.

Річ у тому, що у разі підняття мінімальної пенсії, збільшиться максимальна пенсія до 25,9 тис. гривень. Саме для цих пенсіонерів підвищення складе 2 тисячи.

Зміни стануть можливими завдяки тому, що згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата наступного року сягне вище за 24,3 тис. грн. З урахуванням рівня інфляції реальний рівень зарплат зросте на 8,1%. Вже у 2026-му середня зарплата становитиме майже 28,2 тис. грн, а у 2027-му — 32,5 тис. грн.

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Цей прогноз розроблено з урахуванням бюджетної декларації, згідно з якою мінімальну зарплату мають заморозити на три роки. До речі, останнє рішення не підтримують у парламенті навіть представники владної партії, які й обирали уряд.

Зокрема, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував зміни до бюджетної декларації.

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Якщо уряд планує на три роки заморозити мінімалку на рівні 8 тис. грн, то Гетманцев озвучив такий варіант:

- у 2025-му мінімалку підняти до 8780 грн;

- у 2026-му — до 9650 грн;

- у 2027-му — до 10 420 грн.

Водночас мінімальна пенсія зростатиме так: наступного року — на 229 грн, до 2590 грн, у 2026-му — до 2846 грн, а у 2027-му — до 3074 грн.

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Як пояснив Гетманцев, з урахуванням прогнозу щодо інфляції, якщо не підвищувати соцстандартів, їхній розмір у реальному вимірі у наступні три роки скоротиться більш ніж на 30%.

«Найбільш гостро ця пропозиція вдарить по працівниках бюджетної сфери (зокрема, освіти й медицини), де на сьогодні вже спостерігається пов’язаний з украй низьким рівнем оплати праці значний дефіцит кадрів, який з великою ймовірністю за умови фіксації зарплат на рівні грудня 2024 року тільки посилиться. Замороження соціальних стандартів і гарантій на три роки призведе до поглиблення й так значного розриву в доходах населення», — прокоментував ідею заморозити соцстандарти Гетманцев.

Середня зарплата в доларах наступного року може становити 542 долари, а у 2026-му досягти позначки в 606 доларів. Ураховуючи, що в бюджетній декларації з 2026-го до 2027-го не очікується девальвації гривні, середній розмір зарплат через три роки може сягнути вже 700 доларів.

З пенсіями значного підвищення не варто очікувати. Розмір пенсії в Україні залежить від кількості стажу та розміру зарплати. При цьому, за інформацією юристів, розрахунок зарплати, яка враховується для нарахування пенсії, не дуже справедливий, зокрема через похибки індексації. Коли людина виходить на пенсію, то враховують середню зарплату за три попередні роки та множать її на індивідуальний коефіцієнт зарплати. Потім цю середню зарплату щороку мають індексувати. Але вона все одно не може наздогнати пенсії, які призначаються сьогодні з урахуванням більш сучасної, більш високої зарплати.

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