У Міноборони розповіли, кого призовуть насамперед після оновлення даних у ТЦК

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, який раніше зазначав, що військовозобов'язаних з оновленими даними ТЦК не «хапатиме» на вулицях, розповів, кого з резервістів насамперед призиватимуть до війська.

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В інтерв'ю nv.ua він підкреслив, що в першу чергу це залежатиме від тих військово-облікових спеціальностей, які мають військовозобов'язані, і запитів на певну кількість фахівців військовим керівництвом.

«Тобто ця вертикаль ТЦК, командування Сухопутних військ, Генштаб, буде працювати відповідно до своєї структури. Ці запити можуть змінюватися в залежності від того, яка зброя надходить в Україну, яка ситуація на лінії бойового зіткнення. Тут немає чітких критеріїв, які раз і назавжди встановлені. Це буде залежати від дуже багатьох чинників», — зазначив Лазуткін та уточнив, що наразі є дуже багато запитів на операторів БПЛА та представників ІТ-сфери — війна стає більш сучасною та технологічною. Також користуються попитом такі «тилові» спеціальності, як кухар чи діловод. Традиційно багато запитів на водіїв, потрібні механіки, стрільці і розвідники.

Він також спростував твердження, що усіх мобілізованих відправляють у штурмовики, зазначивши, що відсоток тих, хто бере участь в штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців, насправді не такий високий. Адже забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей: «Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, займається документами, проводить службові розслідування. Тобто армія — це величезний організм, який функціонує настільки ефективно, наскільки кожна з його ланок виконує свої задачі — швидко, мобільно і якісно».

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Дмитро Лазуткін, відповідаючи на запитання, чи є наразі потреба у зниженні призовного віку, підкреслив, що нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська станом на зараз. Отже, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного зараз віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і ситуація може змінюватися.

Говорячи про те, що можна було би покращити в самому процесі мобілізації, представник Міноборони зазначив, що у першу чергу треба розуміти, що лякає і насторожує людей. «Лякає людей невизначеність, невідомість. Для того, щоб покращувати процес мобілізації, необхідно людям розповідати все: ви прийшли в ТЦК, що відбувається далі, ви пройшли ВЛК, вас направляють у навчальну частину, що там відбувається. Тобто, щоб не було у свідомості людини такого, що представники ТЦК мене зустрічають на вулиці, наступний кадр — я вже в окопі під Часовим Яром, і мене обстрілюють, — каже Лазуткін. — Насправді йде процес навчання, тобто, з людиною працюють. Спочатку йде базова військова підготовка, потім йде спеціальна, фахова. Якщо людину готують, наприклад, під застосування якоїсь західної зброї, то часто вона проходить навчання в Німеччині, в Польщі, в інших країнах».

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На його переконання, треба зменшувати те, що асоціюється з невідомістю і невизначеністю, а також давати людям інформацію про можливості професійного і кар'єрного розвитку у лавах Збройних Сил України.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила військовий стан та загальну мобілізацію в Україні. Такий правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.

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Фото зі сторінки командування Сухопутними силами ЗСУ

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