“Українські Мальдіви!”: Наталя Могилевська показала, де відпочиває разом з доньками

Популярна співачка Наталя Могилевська разом з доньками відправилась на відпочинок. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Наталя взяла за дочок двох сестер. Про місце свого відпочинку вона написала на своїй сторінці у соціальній мережі. Виявилось, що це селище Котовського на узбережжі Чорного моря.

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Могилевська виклала відео, в якому провела екскурсію будинком на самому березі. За словами співачка, її дівчинки були у захваті!

«Ловіть мою екскурсію «Українськими Мальдівами»! — написала Могилевська. — Селище Котовського, місто Одеса. Наші знайомі облаштували декілька будиночків. Все дуже зручно, зроблено із найпростішого натурального дерева. Є гаряча вода, кухня, холодильник — і це найголовніше.

P. S. Вибачте, що пропала на декілька днів, бо відсипалася і насолоджувалася!"

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У триповерховому будинку є камін, кімната для занять та тераса на верхньому поверсі.

«І все це з неймовірним краєвидом на море! — сказала, проводячи екскурсію Наталя. — От вони, Мальдіви! Ти просто висиш над морем і кайфуєш!»

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Підписники співачки відреагували на її допис, але зауважили, що з дітьми відпочивати досить складно.

" І зараз весь Котовський і вся Одеса підуть по узбережжю шукати Могилевську", — вирішили шанувальники.

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«Піти в нірвану підійде… а відпочинок з дітьми… ну такое… але кожному своє», — додала підписниця.

«Виховані діти, взаємна повага та любов, поруч друзі, старша донька-помічниця — все для того, щоб насолоджуватися і знайти хвилину для себе», — відповіла Могилевська.

«Для усамітнення і медитацій саме те, а от для відпочинку з дитиною не дуже», — вирішили у коментарях.

«Діти в захваті», — зауважила Наталя.

Нагадаємо, нещодавно відома шеф-кухарка спровокувала мережу світлинами з відпочинку.

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