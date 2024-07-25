«Міцні обійми»: популярна шеф-кухарка спровокувала мережу своїми світлинами

Відома шеф-кухарка, колишня суддя проєкту «МастерШеф» Тетяна Літвінова показала, як пройшла її відпустка на морі. На своїй сторінці у соціальній мережі Тетяна виклала світлини, на яких позує на березі моря у купальнику, та викликала багато коментарів. Відомо, що шеф-кухарка провела свої канікули у Греції.

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«В цих фото короткий звіт про моє найкраще літо 2024, — написала під фото Тетяна. — Дякую всім, хто може радіти цим фото разом зі мною — міцні обійми, решту прошу залишити свої емоції собі. Впевнена, що абсолютно всі заслуговують на відпочинок влітку, тому благаю Бога, щоб всі могли собі дозволити відпустку на свій смак».

Шанувальниці Літвінової оцінили її струнку фігуру та додали, що всі жінки та діти України гідні того, щоб «змінити картинку».

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«Українські жінки та діти точно гідні відпочинку, змінити картинку перед очима, побути без тривог і відключення світла!» — написали у коментарях.

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«Я повністю з вами згодна! — вважають дописувачі. — Потрібно жити зараз та сьогодні! Якщо є можливість поїхати до моря, потрібно їхати!»

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Нагадаємо, раніше Тетяна спровокувала мережу своїми фото.

Раніше суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво вразив своєю відвертістю.

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