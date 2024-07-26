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З 27 липня у Києві вводять нові графіки відключення електрики, — ДТЕК

15:11 26 липня 2024
Відключення електрики

В Києві, де через складну ситуацію, відбуваються відключення електрики, з 27 липня графіки вимкнень зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему. Про це повідомили в ДТЕК.

«З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00. Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як швидко охолодити кімнату перед сном, якщо відключили світло.

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