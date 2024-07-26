В Києві, де через складну ситуацію, відбуваються відключення електрики, з 27 липня графіки вимкнень зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему. Про це повідомили в ДТЕК.

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«З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00. Завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему», — йдеться у повідомленні.

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