Частина військовозобов'язаних втратить право на відстрочку від мобілізації вже з 1 серпня: кого це стосується

В Україні з травня 2024 року діє новий закон, яким внесено суттєві зміни у процеси військового обліку та мобілізації. Зокрема оновлено правила отримання відстрочки. Тож, певні категорії військовозобов'язаних чоловіків втратять право на звільнення від призову, пише Protocol.ua.

ВІДЕО ДНЯ

Хто з військовозобов'язаних громадян України не зможе отримати відстрочку від мобілізації з 1 серпня 2024 року.

Нагадаємо, наразі чоловіків призивають на військову службу з 25 років та до 60 років, якщо такі особи не мають тяжких хвороб, бронювання або відстрочки.

Відповідно до українського законодавства, відстрочку не можуть отримати:

• студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

• студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту;

• багатодітні чоловіки, які мають заборгованість зі сплати аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення та вчасної сплати, відстрочку можливо оформити);

• особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи;

• батьки-одинаки, у разі якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання;

• деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо немає інших невійськовозобов'язаних працездатних членів родини, які можуть здійснювати догляд);

• особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;

• особи, які мають статус «обмежено придатний» — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);

• чоловіки, які при повторному ВЛК були визнані здоровими (відповідно до чинного закону, всі медичні висновки ВЛК та МСЕК про надання I та II групи інвалідності, які були видані особам після 24 лютого 2022 року треба підтвердити, пройшовши повторний медогляд);

• неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають лише рідні).

РЕКЛАМА

За певних умов можна втратити право на відстрочку. Зокрема, вона підлягає анулюванню у таких випадках:

• закінчення строку її дії;

• завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування (у разі бронювання);

• завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань (у разі бронювання);

• позбавлення підприємства, установи та організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом (у разі бронювання);

• ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації (у разі бронювання);

• звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи та організації (у разі бронювання).

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше юристи роз'яснили, чи підлягають мобілізації військовозобов'язані, які під слідством.

РЕКЛАМА

95

Читайте нас у Facebook