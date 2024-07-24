Під суд чи в армію: юристи роз'яснили, чи підлягають мобілізації військовозобов'язані, які під слідством

В Україні триває загальна мобілізація. Юристи Юрій та Ольга Лещук розповіли, чи можуть зараз мобілізувати особу, відносно якої порушено кримінальну справу.

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Вони зазначили, що статтею 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачені підстави на отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Серед даного переліку відсутні підстави отримання відстрочки для осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або які є обвинуваченими.

І хоча в ст. 17 ЗУ «Про військовий обов'язок і військову службу» зазначено, що відстрочка від направлення для проходження базової військової служби надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, але дана норма не дає права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

За словами експертів, є випадки, коли обвинувачених не мобілізовували у зв'язку з тим, що відбувався «активний» судовий розгляд кримінальної справи і особа є одним з «ключових» обвинувачених у справі.

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Вони рекомендували надати до ТЦК інформацію з суду, прокурора чи слідчого на підтвердження того, що відбувається розгляд справи в суді і що особа має статус обвинуваченого. У такому випадку повістку вам можуть протягом деякого часу не вручати.

В той же час, статтею 335 Кримінально-процесуального кодексу України передбачено — у разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до його звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб.

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