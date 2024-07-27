«Не погоджуйтесь на договір реструктуризації»: адвокат пояснив, як правильно зустрічати комунальників

Якщо до вас завітали представники газової служби (електромереж, водоканалу або інших комунальних служб) та заявили, що виявлено незаконне підключення до мереж газу/електроенергії/води, варто пам’ятати: незаконне врізання у газову мережу і неправильний зварювальний шов на старій трубі — це не одне й те ж саме. Про важливі відмінності розповів адвокат Олександр Головченко.

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«Отже, представники служб стверджують, що повинні на місці підтвердити факт незаконного підключення з метою накладання штрафу. Раджу бути стриманими, зберігати спокій і випромінювати впевненість. Скандали не завадять комунальникам скласти акт, а саме це основна мета їхнього візиту. Роздратовані, вони робитимуть все від них залежне, аби результати візиту пішли «в роботу» якнайшвидше. А час у цій ситуації грає на вашу користь.

Чи пускати контролерів до житла? Швидше так, аніж ні. Акт вони складуть у будь-якому випадку, але, не провівши необхідні заміри, наприклад, діаметру труб в середині приміщення, вони це зроблять зовні. А вхідні труби цілком можуть виявитись більшого діаметра, що безпосередньо впливатиме на суму штрафу".

Ведіть фото- та відеофіксацію, попри всі протести комунальників, радить юрист:

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«Це, по-перше, стримувальний фактор для візитерів, по-друге, якщо справа дійде до суду, — це ваші докази. Якщо є можливість, покличте сусідів — вони потенційні свідки.

Отже, акт складений у вашій присутності. Попросіть копію. Не виходить — сфотографуйте. Рано чи пізно ви його отримаєте поштою, але у цьому випадку краще раніше проконсультуватись з юристом чи самостійно пошукати відповіді, аби спланувати майбутні дії. За копією можна сходити в офіс організації із письмовою заявою (проконтролюйте, аби її зареєстрували в канцелярії й залишили відмітку на вашому примірнику). Заяву, у якій необхідно вимагати надати копію акту, можна надіслати рекомендованим листом.

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Відсутність вашого підпису жодним чином не вплине на рішення комунальників. Разом з тим, закріплені вашим підписом на акті пояснення на кшталт «З актом не згоден (-на). Незаконно не підключався (-лась). Газом не користуюсь», можуть надалі зіграти свою роль. Обов'язково залиште на акті актуальну дату".

В жодному випадку, додає Головченко, не варто погоджуватись на договір реструктуризації, який вам запропонують підписати одразу або дещо згодом, після призначення штрафу.

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«Підписуючи його, ви погоджуєтесь із тим, що незаконно під'єдналися і згодні виплатити штраф, але частинами. Після цього в суді ви будете, в першу чергу, не доводити незаконність підключення, а пояснювати причини, чому ви погодились підписати договір. А реструктуризувати борг ви зможете й потім», — констатує юрист.

Раніше адвокат Олександр Головченко пояснив, кому варто знову провести реєстрацію свого житла, щоб не стати легкою здобиччю аферистів.

Також «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні змінили умови надання відпустки при народженні дитини.

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