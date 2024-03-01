Газовики почали карати українців: за що споживача оштрафували на пів мільйона гривень

Комунальники, попри те що покращують сервісні послуги та не планують найближчим часом змінювати ціну на газ, почали карати боржників.

Співробітники газових служб певно, вирішили показати, що їхні слова про штрафи — це не чергові «лякалки». Так, в Одесі комунальники подали позов проти місцевого жителя на 503 тисячі гривень й виграли справу у суді.

ВІДЕО ДНЯ

Київський районний суд Одеси став на бік «Одесагазу», ухваливши 26 лютого 2024 року рішення зобов’язати клієнта компанії доплатити за газ 503,6 тис грн, йдеться у матеріалах справи, пише OBOZ.UA.

Виявляється, що у 2021 році під час контрольної перевірки співробітники «Одесагаз» виявили подряпини на обліковому приладі та забрали його на експертизу. В результаті вони дійшли висновку, що сталося «несанкціоноване втручання в роботу лічильника», а саме:

- порушено цілісність заводського клейма,

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- відображення тавра пломби на ЗВТ не відповідає відбиткам клейма заводу виробника,

- навколо пломби на аверсі та реверсі є відколи й подряпини.

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На цій підставі було зроблено перерахунок. Згідно з Кодексом газорозподільних мереж, якщо споживач несанкціоновано під’єднався до газу або втрутився в роботу лічильника, то йому донараховують додатковий об’єм газу за спеціальною формулою, яка враховує проєктну номінальну потужність.

Якби втручання у роботу довести не вдалося, споживачеві б нарахували середнє споживання газу за час, коли не було встановлено лічильник. Тобто відповідач міг спожити за цей час обсяг газу, менший у кілька разів. Але через допущені порушення йому зробили перерахунок по максимуму. У підсумку платити він відмовився.

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Тому «Одесагаз» звернувся до суду, який став на бік компанії.

Після винесеного рішення споживач повинен або виграти апеляцію, або сплатити штраф. Інакше виконавча служба може заарештувати його рухоме і нерухоме майно та заблокувати банківські рахунки.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні вводиться третя платіжка за газ — за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

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