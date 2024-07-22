Щоб не стати легкою здобиччю аферистів: кому варто знову провести реєстрацію свого житла

Українцям, які набули право власності на свої квартири ще в «минулому столітті», доведеться знову пройти процедуру реєстрації житла. Право власності на житло або іншу нерухомість має бути зафіксовано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо житла у цьому реєстрі немає, то воно може стати легкою здобиччю аферистів, які заволодіють чужою квартирою, пояснює адвокат Олександр Головченко.

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«У багатьох українців, які фактично є власниками квартир, їхнє право власності не відображено в Державному реєстрі. Причина в тому, що вони давно отримали право власності на свої помешкання, а тоді ще електронних реєстрів не було. Отже, їхнє право власності оформлене у паперовому вигляді, причому на паперах, які зараз не мають юридичної сили. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно почав діяти з 2013 року. Тобто усі права власності, оформлені з 2013-го, вже там занотовані. До того право власності на нерухомість фіксували у реєстрі прав власності на нерухоме майно. Зараз цей реєстр є архівною складовою Держреєстру. Тоді, до 2013-го, реєстрацію права власності проводили в БТІ. При цьому власникам житла мали видати на руки витяги з реєстру або проставити штамп на документі, що підтверджує право власності. Та якщо у них таких відміток немає, то краще поквапитись із реєстрацією житла».

Якщо права видані раніше, наприклад у 80−90 роках, без використання нотаріальних бланків, на звичайному папері, та не зареєстровані у БТІ (тобто немає жодних штампів, відміток БТІ або витягу з БТІ), то права не зареєстровані належним чином і таке майно обов’язково сьогодні потрібно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав.

«У випадку, якщо це не буде зроблено, власники квартири не зможуть її продати, — зазначає юрист. - Але це не найгірше. Річ у тім, що документи, виготовлені на звичайному папері, які ніде не зареєстровані, дуже легко підробити. А отже, одного зовсім не прекрасного дня власник помешкання може дізнатися, що його квартиру комусь продали або в неї з'явився ще один власник».

Аби внести дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, треба підготувати необхідний перелік документів та звернутись з пакетом документів до Центру надання адміністративних послуг або нотаріуса. Через 5 робочих днів отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Адміністративний збір за процедуру повторної реєстрації власності платити не доведеться, адже фактично право власності виникло ще до 2013 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що частина українців зможе безкоштовно відремонтувати пошкоджене обстрілами житло.

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