Під російським волгоградом упав літак Су-34: що відомо

Не лише ніч була пекельної для російських ВКС — вдень у Волгоградській області рф розбився винищувач Су-34. Це сталося у Серафимовичському районі.

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За повідомленням пропагандистських росзмі з посиланням на «міннападу рф», екіпажу начебто вдалося катапультуватись.

Політ начебто був навчально-тренувальним і виконувався без боєкомплекту, а літак упав у безлюдній місцевості, додали пропагандисти.

Причини падіння винищувача поки не називають.

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Нагадаємо, нещодавно Україна отримала дозвіл від західних партнерів на завдання ударів по військових об'єктах в рф американськими високоточними ракетами.

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