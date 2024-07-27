Під російським волгоградом упав літак Су-34: що відомо
Не лише ніч була пекельної для російських ВКС — вдень у Волгоградській області рф розбився винищувач Су-34. Це сталося у Серафимовичському районі.
За повідомленням пропагандистських росзмі з посиланням на «міннападу рф», екіпажу начебто вдалося катапультуватись.
Політ начебто був навчально-тренувальним і виконувався без боєкомплекту, а літак упав у безлюдній місцевості, додали пропагандисти.
Причини падіння винищувача поки не називають.
Нагадаємо, нещодавно Україна отримала дозвіл від західних партнерів на завдання ударів по військових об'єктах в рф американськими високоточними ракетами.111
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