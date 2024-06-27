«Однією ракетою ATACMS можна накрити 12 літаків»: експерт про дозвіл завдавати ударів по військових аеродромах росії

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів надати дозвіл завдавати ударів переданим озброєнням по військових аеродромах країни-агресора росії. Якщо таке рішення буде ухвалено, то з уже переданого може стати в пригоді насамперед ATACMS. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Петро Черник.

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«300 кілометрів — це можливий максимум для ATACMS. Є ще ракета Storm Shadow на 500 км, — сказав експерт. — Щоправда, є ще одна ракета до винищувача F-16 — AGM-158 JASSM. Вона може завдавати ударів на відстані до 900 кілометрів. Це три категорії ракет, які можуть надати нам союзники. Ще одна ракета — та, яку ми можемо зробити самі. Це Р-360 „Нептун“, якщо вона буде вдосконалена та зможе працювати на більшій відстані. Думаю, що ці роботи ведуться».

Експерт додав, що ATACMS у варіанті M39 містить 900 субелементів.

«Представляємо мандарин, начинений вибухівкою, у металевій оболонці. На висоті 50−70 метрів від мети ця ракета розкривається й в діаметрі до декількох сотень метрів викидає ці „кульки“, що вибухають. Таким чином утворюється пелена уламків, кілька сотень тисяч уламків. Вони розтинають усе, що можна розсікти. А літаки — це дюралюміній плюс трохи сталі. Тобто однією ракетою, умовно, можна накрити ескадрилью близько 12 літаків», — додав Черник.

Раніше військовий аналітик Петро Черник в інтерв’ю «ФАКТАМ» заяви, що ракетні удари росіяни будуть наносити до останнього дня цієї війни.

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