Ранній візит став ефективним: дрони ГУР уразили стратегічний бомбардувальник росії на аеродромі «Оленья»

Дрони української розвідки продовжують нищити ворога, його техніку та виробничі можливості. Зокрема, в ніч на суботу, 27 липня, БПЛА атакували нафтопереробний завод та три військові аеродроми у росії.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомило джерело УП у спецслужбах.

За даними джерел, в ніч на 27 липня та вранці цього ж дня внаслідок операції ГУР були атаковані військові аеродроми у місті Енгельс Саратовської області, військовий аеродром «Дягілєво» в Рязанській області та аеродром «Оленья» в Мурманській області.

РЕКЛАМА

Також в результаті атаки дронів-камікадзе було уражено нафтопереробний завод в рязані.

За словами очевидців, перші вибухи на території аеродрому «Дягілєво» пролунали близько 6:00 за місцевим часом. У соцмережах публікували кадри «прольотів» та диму, а також повідомляли про щонайменше три вибухи.

РЕКЛАМА

На цьому аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Тут, зокрема, базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, неподалік розташований авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі «Енгельс», де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько 8:00. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО безуспішно намагалися збити безпілотники.

РЕКЛАМА

Як зазначають джерела, внаслідок влучання по аеродрому «Оленья» попередньо зафіксовано пошкодження дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3. Цей аеродром розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються.

Нагадаємо, що менше тижня тому українські бойові дрони атакували нафтобазу в Туапсе та аеродром у Морозовську

123

Читайте нас у Facebook