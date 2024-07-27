Деякі пенсіонери можуть розраховувати на 1000 грн доплати до пенсії: які умови отримання

Незважаючи на те, що планової індексації пенсій у серпні не передбачено, на підвищені виплати в останній місяць літа можуть розраховувати отримувачі «вікових» виплат, і не тільки вони.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише з посиланням на Пенсійний фонд України OBOZ.UA.

«Відповідно до закону України № 646-IX від 02.06.2020 року, на доплату до пенсії мають право пенсіонери віком від 80 років», — говориться у повідомленні.

Але таке право мають не всі пенсіонери, які досягли такого віку, а тільки ті, які потребують стороннього догляду. Сума доплати до пенсії у такому випадку складе 944 гривні, що становить 40% від прожиткового мінімуму.

РЕКЛАМА

Для її оформлення необхідно отримати висновок лікарсько-консультативної комісії та звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ).

Доплата передбачена для тих, хто отримує пенсію за віком, проживає один і потребує стороннього догляду за станом здоров'я. Такі умови встановлено для того, щоб підтримати найбільш вразливі категорії населення, які потребують додаткової допомоги.

РЕКЛАМА

Розмір доплати становить 40% від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Станом на 2024 рік прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2361 гривню, тому щомісячна доплата до пенсії сягає 944 гривні.

Для того щоб отримати доплату до пенсії, необхідно пройти кілька етапів:

РЕКЛАМА

отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК): цей висновок підтверджує необхідність стороннього догляду;

підготувати документи: вам знадобляться висновок ЛКК, паспорт та ідентифікаційний код;

звернутися до сервісного центру ПФУ: потрібно подати заяву на оформлення доплат разом із необхідними документами.

Окрім доплат, для пенсіонерів віком від 80 років законодавство передбачає й інші види надбавок. Наприклад, пенсіонери, які утримують дітей до 18 років, теж можуть розраховувати на підвищення пенсій. Це передбачено законами України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також ухвалою Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 «Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян».

Також нагадаємо про тих пенсіонерів, хто вже отримав збільшені виплати.

51

Читайте нас у Facebook