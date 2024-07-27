Не тільки ракетоносець: українська розвідка уразила три вертольоти на території росії

Схоже, окупанти посилено готуються до Дня Повітряних сил ЗСУ, який українські авіатори відзначають 6 серпня: на такі думки наводить те, що інцидентів з їхніми «літаючим металобрухтом» значно побільшало останніми днями.

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Про знищення ще трьох вертольотів повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як зазначають джерела, близько 3:00 21 липня на території акціонерного товариства «Национальный центр вертолетостроения миль и камов» (населений пункт томіліно, московська область) внаслідок диверсійних заходів ГУР було уражено ворожі вертольоти Мі-28 та Ка-226.

Джерело в українській розвідці повідомляє, що 24 липня також внаслідок диверсії знищено багатоцільовий гелікоптер Мі-8 на території аеродрому міністерства оборони рф «Кряж» у самарі.

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Зазначається, що «Национальный центр вертолетостроения миль и камов» — це авіабудівне підприємство, яке спеціалізується на розробці, виробництві та ремонту вертольотів (лінійки Мі та КА), а також інших гвинтокрилих літальних апаратів. Підприємство включає два дослідно-конструкторських бюро — КБ «Міля» та КБ «Камова», дослідне виробництво, а також експериментально-дослідницький комплекс та випробовуваний центр.

«Інформація щодо пожежі внаслідок вибухів на підприємстві викликала широкий розголос серед мешканців Московської області. Втім, російська влада, як завжди, факти власної недбалості приховує від населення рф», — додає джерело.

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Зазначимо, що згідно інформації ГУР, цієї ночі дрони відомства атакували нафтопереробний завод у рязані та три військові аеродроми. Йдеться про аеродром «енгельс» у саратовській області, «дягілєво» в рязанській області та аеродром «оленья» в мурманській області. Внаслідок атаки був пошкоджений дальній надзвуковий бомбардувальник ТУ-22М3.

А вже згодом у міннападу рф визнали «нештатне» падіння Су-34 під Волгоградом.

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