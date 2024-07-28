Продається в будь-якій аптеці: експерт назвав копійчаний спосіб очищення автомобільного кондиціонера

Кондиціонер у машині при спекотній погоді є рятівником для пасажирів та водія. До речі, його виключення може допомогти автовласнику зберегти пальне, якщо він десь у дорозі, а позначка заповнюваності баку бензином невпинно наближається до мінімуму.

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Як пише wheel-news.com, автовласники часто стикаються з проблемами, коли через тривале невикористання в кондиціонері з’являються пліснява та пил. При включенні охолодження це може завдати шкоди здоров’ю людини, особливо якщо вона алергік. Позбутися цієї проблеми можна за допомогою спеціальних спрею або піни — у залежності від того, скільки років вашій автівці.

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Якщо автомобілю три роки, то для очищення системи можна придбати спеціальний спрей. Як правило, на упаковці вказується спосіб застосування. В основному необхідно його відкрити і залишити в такому положенні при закритих вікнах і дверях та увімкненому кондиціонері. Також необхідно запустити режим рециркуляції повітря. За короткий час хімічний склад очистить повітря.

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Якщо машині більше трьох років, доведеться використовувати спеціальну піну, в комплекті з якою йде трубка. За її допомогою «хімію» запускають у повітропроводи та трубки системи вентиляції.

Втім, можна обійтися й без дорогої хімії. Для цього звичайний хлоргексидин, який продається у будь-якій аптеці, розбавляють спиртом. Потім потрібно відчинити двері автомобіля, включити на максимум кондиціонер, а засіб розпорошити в отвір під повітряним фільтром.

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Про те, чому у спеку не варто залишати в автівці пласткову пляшко з водою, читайт на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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