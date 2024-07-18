В жодному разі не залишайте пляшку з водою в машині: чому це небезпечно

Влітку добре мати при собі пляшку води. Водночас варто пам'ятати, що не слід залишати пляшку з водою в машині у спеку. Виявляється, це може мати фатальні наслідки для нашого здоров'я та безпеки. Ліки та їжу також не варто залишати в машині, пише polki.pl.

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Пластикові пляшки з водою дуже практичні, але вони можуть стати причиною пожежі. Це пов'язано з тим, що пляшка з водою діє як лінза, яка фокусує сонячні промені. Це може генерувати багато тепла та навіть спричинити пожежу. Також не варто залишати в машині банки або пляшки з газованими напоями, оскільки існує ризик, що вони вибухнуть — або лежачи в машині, або при відкритті.

Навіть якщо залишена в машині пляшка з водою не вибухне та нічого поганого не станеться, важливо пам'ятати, що на предмети в автівці впливає спека. Вона також діє на воду в пляшці. В жодному разі не можна її пити. Пляшки виготовляються з ПЕТ, пластику під назвою поліетилентерефталат. Висока температура всередині такої пляшки призводить до утворення шкідливих для людини сполук.

Дезодоранти, спреї, ліки та їжу не варто залишати в автомобілі через високу температуру. Також електроприлади у спекотну погоду краще не тримати в машині: вони швидше виходять з ладу при високих температурах.

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