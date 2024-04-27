«Легким рухом руки» бардачок перетворюється на холодильник: лайфхак, про який більшість водіїв навіть не здогадуються

Автомобільні експерти, які раніше розповіли, як можна швидко прийти в норму після вживання алкоголю, поділилися секретом, як легко зробити з бардачку в машині холодильник, пише «Апостроф».

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Так, за словами експертів, можна налаштувати бардачок і він стане постійним помічником у спеку. Цю скриньку можна перетворити на холодильник для зберігання невеликих предметів.

Водії повинні звернути увагу на отвір у бардачку. Він є у багатьох автомобілів та призначений для охолодження цього відділення.

Так що досить просто відкрити заслінку, включити кондиціонер — і в бардачку настане довгоочікувана прохолода для смаколиків.

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Тепер туди можна сміливо класти невеликого розміру продукти: вони швидко охолонуть і довго будуть придатні до вживання.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому зарядка смартфона в автомобілі може обернутися великою проблемою.

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