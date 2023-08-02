Не варто перевищувати швидкість на дорозі: прості способи збільшити пробіг у спекотну погоду

Нещодавно ми повідомляли про ТОП-5 автівок з найбільшою витратою палива. Але зараз мова про те, як менше витрачати палива в наявному авто. На вулиці зашкалює, і ви пітнієте від спеки. Для багатьох це означає, що настав час відпочити. Не дозволяйте цінам на бензин стати між вами і вашою подорожжю. Кілька простих змін у ваших звичках водіння можуть допомогти здійснити мрії про відпустку, пише Firestone Complete Auto Care.

У першу чергу тримайте шини належним чином накачаними — це простий спосіб покращити літній пробіг на бензині. Якщо у вас низький тиск повітря, це впливає на витрату пального. Ви можете зменшити витрату пального на 3%, якщо тримати шини накачаними до потрібного тиску. Виробники автомобілів спростили цю задачу, надрукувавши рекомендований тиск на наклейці на дверях з боку водія або в бардачку. Все ще не можете знайти? Введіть марку та модель автомобіля на спеціалізованих ресурсах або зверніться за допомогою до найближчого центру комплексного обслуговування.

Зробіть швидку перевірку мастила. Можливо, настав час замінити оливу. Потрібно регулярно перевіряти рівень оливи, тому що деякі автомобілі можуть мати витік оливи або спалювати її. Якщо у вас закінчується олива, ви потенційно можете зіпсувати свій двигун. Та й робота двигуна зі старою, каламутною оливою може знизити економію пального. Це питання густини. Чим густіша олива, тим більше енергії (спалюваного палива) потрібно для її перекачування.

Агресивне водіння — швидке прискорення та різке гальмування — може негативно вплинути на витрату пального на шосе на 33%, а в місті — на 5%.

Наступна порада може бути складною для сприйняття у спекотні літні місяці, але дозволяйте двигуну працювати на холостому ходу. Чекаєте в машині на друга? Вимкніть двигун. Вирушаєте в кіно заздалегідь? Вимкніть двигун і прямуйте до кінотеатру. Кожного разу, коли ви стоїте на стоянці більше 10 секунд, вимикайте двигун. На холостому ходу можна витратити до 5 літрів пального на годину.

Ваша гріховна звичка перевищувати швидкість на дорозі? Ви можете поплатитися за це — в буквальному сенсі. Бензину теж витрачатимете більше. Тому дотримуйтесь правил дорожнього руху.

Робота кондиціонера в автомобілі є основним чинником зниження витрати пального в спекотну погоду. Тому якщо ваша мета зменшити витрату пального, вам варто вимкнути кондиціонер. Замість цього опускайте вікна, коли їдете на низькій швидкості, і паркуйтеся в тіні, щоб зберегти прохолоду в машині.

Раніше «ФАКТИ» писали, експерти назвали ТОП-10 «вічних» автомобілів, які можна брати без роздумів.

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