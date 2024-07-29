За прикладом принца Вільяма та Кейт Міддлтон: чим займається Меган Маркл після оприлюднення їхніх доходів

Невістка короля Чарльза Меган Маркл, яка бореться з падінням рейтингів популярності, має намір підтримати благодійну організацію, яка забезпечує їжею та одягом нужденних поблизу резиденції її та принца Гаррі у США.

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Як повідомляється, 42-річна герцогиня вела переговори з Кімберлі Вільямс-Пейслі, актрисою, відомою за роллю у фільмі «Батько нареченої», щодо перспективи допомоги некомерційній організації Unity Shoppe в Санта-Барбарі, недалеко від їхнього будинку в Монтесіто, розповідає thenews.com.pk.

Анжела Міллер-Беван є виконавчим директором і генеральним директором магазину, який вже отримує підтримку від 52-річної Кімберлі та її чоловіка Бреда Пейслі, 51-річної суперзірки кантрі-музики.

Анжела сказала: «Я знаю, що інші знаменитості, які нас підтримують, розмовляли з Меган. Я сподіваюся, що це спрацює. Ми б хотіли, щоб вона стала частиною нашої сім'ї».

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Проєкт вже співпрацює з такими зірками, як Кеті Перрі, Роб Лоу та Кенні Логгінс (виконавець головної ролі у фільмі «Вільні»).

Анжела сказала: «Знаменитості та заможні люди тут, у Санта-Барбарі, дійсно хочуть зробити щось корисне для своєї громади. Вони надають нам велику підтримку, за яку ми дуже вдячні — особливо за наш щорічний телемарафон».

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Мати двох дітей Меган була помічена під час обіду з актрисою Кімберлі Вільямс-Пейслі, яка також має двох дітей, у модному італійському ресторані Tre Lune в Монтесіто. Як і Меган, Кімберлі захоплена благодійністю.

Це сталося після того, як були розкриті деталі особистих доходів британського монарха та принца Вільяма. На відміну від свого батька, Вільям вирішив не розкривати суму податків, сплачених з його доходів у герцогстві Корнуолл, чого дотримувався Чарльз під час свого перебування на посаді.

Як повідомляє The Telegraph, на запитання, чому Вільям не розкрив суму, джерела відповіли, що це «те, як вони вирішили зробити на цей момент», і що це відображає «те, що потрібно». Але коментатор і колишній королівський кореспондент BBC Пітер Гант поставив під сумнів рішення Вільяма приховати більше інформації про фінанси герцогства Корнуолл, ніж це зробив його батько.

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Він сказав: «Королівське нерозголошення тріумфує над прозорістю. Одержимість Вільяма приватним життям переважає будь-які побоювання щодо того, який вигляд це може мати». Журналіст попередив: «Відсутність відповідей на основні запитання може виявитися нестійкою найближчими роками».

Готівка з герцогства Корнуолл використовується для фінансування домогосподарства Вільяма в Кенсінгтонському палаці та є особистими коштами спадкоємця престолу.

Але рахунки, оприлюднені днями, також показали, що Вільям і його дружина Кейт розпочали благодійну кампанію, не розголошуючи особисті пожертви благодійним організаціям, пов'язаним з війною в Україні, а також на допомогу постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії.

Раніше стало відомо, що Кейт Міддлтон і Меган Маркл можуть таємно зустрітися для примирення.

Фото Getty Images

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