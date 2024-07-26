«Це все ще небезпечно»: принц Гаррі розповів, чому не повернеться з Меган Маркл до Великобританії

39-річний герцог Сассекський, який схиляється до написання ще одних мемуарів, поділився своїми побоюваннями щодо безпеки сім'ї. Про це він сказав під час інтерв'ю для документального фільму ITV «Таблоїди на суді», прем'єра якого відбулася 25 липня.

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«Це все ще небезпечно, і все, що потрібно, — це один актор, одна людина, яка читає ці матеріали, щоб діяти відповідно до того, що вона прочитала, — цитує Гаррі видання People. — І неважливо, чи це буде ніж, чи кислота, що б це не було, це речі, які викликають у мене справжнє занепокоєння. Це одна з причин, чому я не хочу повертати свою дружину в Британію».

У 2022 році Ніл Басу, колишній керівник контртерористичного відділу столичної поліції, заявив, що існували реальні загрози життю герцогині Сассекської, поки вона жила у Великій Британії.

«У нас були команди, які розслідували це. Люди були притягнуті до відповідальності за ці погрози», — сказав тоді Басу.

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Принц Гаррі раніше заявляв, що «відчуває себе змушеним» покинути Велику Британію, посилаючись на міркування безпеки своєї сім'ї. Незабаром після того, як подружжя оголосило про своє рішення відійти від виконання обов'язків високопоставлених членів королівської родини, Виконавчий комітет із захисту членів королівської родини та громадських діячів (RAVEC) позбавив їх автоматичного права на охорону з боку британської поліції. Хоча герцог Сассекський запропонував покрити витрати на охорону, його пропозиція була відхилена, а на початку цього року суддя Високого суду Пітер Лейн підтримав рішення про зниження рівня його безпеки. Принц Гаррі планує оскаржити цей вердикт.

«Герцог просить не про привілейоване ставлення, а про справедливе і законне застосування власних правил RAVEC, гарантуючи, що він отримає такий же розгляд, як і інші, відповідно до власної письмової політики RAVEC», — заявив представник юридичної компанії.

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У заяві до Високого суду Лондона принц Гаррі сказав, що йому потрібна поліцейська охорона для двох його дітей — 5-річного принца Арчі та принцеси Лілібет, якій недавно виповнилось три роки, — «щоб відчувати себе як вдома» в рідній країні.

«Великобританія — мій дім. Великобританія займає центральне місце в спадщині моїх дітей і є місцем, де я хочу, щоб вони відчували себе як вдома — так само, як і там, де вони живуть наразі, в США, — сказав Гаррі. — Це не станеться, якщо немає можливості забезпечити їхню безпеку на британській землі. Я не можу наражати свою дружину на таку небезпеку, і, враховуючи мій життєвий досвід, я не хочу без необхідності наражати на небезпеку і себе».

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Принц Гаррі та Меган переїхали з родиною до Каліфорнії у 2020 році. У той час як син короля Чарльза неодноразово повертався на батьківщину, в тому числі на коронацію свого батька в травні 2023 року, герцогиня Сассекська поверталася до Великої Британії лише кілька разів. Її останній візит відбувся у вересні 2022 року під час похорону королеви Єлизавети.

Коли заговорили про нещодавні діагнози раку короля Чарльза та невістки Кейт Міддлтон, принц Гаррі сказав: «Ці дві речі абсолютно різні. Мій батько, моя невістка і я, який веде ці юридичні баталії, — це дві абсолютно різні речі».

Нагадаємо, принц Гаррі веде дві поточні цивільні справи проти видавців The Mail і The Sun (обидва заперечують незаконний збір інформації). Він подав позов після того, як Високий суд Лондона постановив, що його сайт був зламаний компанією Mirror Group Newspapers.

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