«Важко проковтнути»: Меган Маркл бореться з падінням рейтингів популярності

Як повідомляється, Меган Маркл вважає, що падіння її популярності в США «важко проковтнути», в той час як принц Гаррі «не зацікавлений» в опитуваннях громадської думки. Інсайдер з близького кола Сассекських заявив, що «сяяння» принца Гаррі і Меган Маркл для американців «стирається», а герцогиня, як кажуть, бореться зі своєю падаючою популярністю.

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39-річний Гаррі та 42-річна Меган переїхали до Каліфорнії у 2020 році після того, як «відійшли» від королівських обов'язків, і швидко уклали угоди з Netflix та Spotify на суму понад 100 мільйонів доларів на тлі глобального інтересу до них, пише Sky News.

Чотири роки потому Spotify звільнив Сассекських і назвав колишніх членів королівської сім'ї «шахраями», а угода пари з Netflix висить на волосині. Колишня журналістка BBC Дженні Бонд вважає, що Сассекські по-різному ставляться до опитувань громадської думки, а Меган «більш кмітлива», ніж її чоловік.

«Я не думаю, що Гаррі дуже цікавиться випадковими опитуваннями про свою популярність, але Меган, яка розуміється на медіа, можливо, буде важче це проковтнути», — сказала вона в інтерв'ю журналу OK!

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За даними Newsweek, станом на травень герцогиня Сассекська «подобалася» 36 відсоткам дорослих американців і «не подобалася» 24 відсоткам, що дає їй чистий рейтинг схвалення плюс 12.

Незважаючи на те, що Меган сама є громадянкою США, вона значно відстає від принцеси Кейт, принца Вільяма і навіть принца Гаррі за популярністю серед американців.

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Пані Бонд стверджує, що «новизна» того, що колишні члени королівської родини — Меган і Гаррі — живуть у Сполучених Штатах, «вичерпала себе» для широкої громадськості.

«Гадаю, американці вже звикли до новизни того, що британський принц оселився в їхній країні, і неминуче деяке сяяння зникає, — сказала вона. — Але Гаррі залишається надзвичайно привабливою людиною, і я впевнена, що його особистість робить його таким популярним серед людей, з якими він спілкується».

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Раніше повідомлялося, що Меган Маркл за крок від конфронтації з королем.

Фото Getty Images

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