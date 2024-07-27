Кейт Міддлтон і Меган Маркл можуть таємно зустрітися для примирення

Нещодавня поява Кейт Міддлтон на фіналі Вімблдону, попри лікування від раку, підняла хвилю надії на примирення у принца Гаррі та Меган Маркл. Принцеса Уельська виглядала бездоганно й отримала щирі овації натовпу. Цей піднесений момент спонукав Гаррі та Меган зробити значні кроки на шляху до налагодження їхніх напружених стосунків з Кейт, пише видання Marca.

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Інсайдер поділився з виданням: «Гаррі дивився Вімблдон і був у захваті від того, що Кейт виглядала такою сяючою. Він надіслав невістці записку, щоб привітати її та дати знати, який щасливий він був, побачивши її. Він дуже радий, що вона йде на поправку і може повернутися до своїх обов'язків після відпустки — як і Меган».

Ці слова підкреслюють щиру турботу, яку Гаррі та Меган відчувають до Кейт у цей складний час, повідомило джерело. За його словами, Гаррі твердо переконаний, що Меган відіграє вирішальну роль у сприянні цьому примиренню. Якщо вона зможе достукатися до Кейт і висловити щире каяття за те, як все розгорталося, це може продемонструвати Кейт і Вільяму, що Сассекські серйозно налаштовані на відновлення родинних стосунків.

«Це делікатна тема, — пояснив інсайдер, — тому, що Гаррі не хоче наказувати Меган щось робити. Але він знає, що якщо вона проявить ініціативу, це може багато чого означати».

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Рішучість Гаррі подолати розрив відображає глибоку прихильність до сім'ї. Він не може повірити, що їхні стосунки погіршилися до такої міри, і щиро сподівається знайти спосіб їх виправити.

«Йому нестерпно думати про те, що це продовжиться», — додало джерело.

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Теплота і підтримка, проявлені Гаррі й Меган стосовно Кейт, є значним кроком вперед. Їх готовність простягнути оливкову гілку ілюструє бажання відкинути минулі образи та працювати над зміцненням сімейних зв'язків, які були напруженими протягом занадто довгого часу.

Їхні зусилля на цьому чутливому терені дають надію на примирення, нагадуючи нам усім, що навіть найскладніші стосунки можуть знайти шлях до зцілення.

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Раніше принц Гаррі розповів, що не повернеться з Меган Маркл до Великобританії через небезпеку його сім'ї.

Тим часом королівська родина опублікувала нове фото принца Джорджа з нагоди його 11-річчя.

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