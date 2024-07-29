Жахлива «дяка за сина»: Контактний центр КМДА втрапив у скандал через свої «поради» мамі загиблого бійця «Азову»

Схоже, недільний мітинг «Free Azov», який проводився 28 липня, виявив справжнє відношення до проблем війни та полонених не тільки з боку власників ЦУМу, але й представників столичної влади. Зокрема, Контактного центру КМДА.

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Про прикрий випадок, який трапився з мамою загиблого українського воїна, розповів журналіст та волонтер Денис Кошельник.

За його інформацією, мама бійця «Азову», який загинув в Оленівці, приїхала в неділю до столиці з Херсонської області з метою прийняти участь у заходах по вшануванню загиблих від рук російських терористів. Вона залишила автівку біля КМДА, а коли повернулась, то побачила, що машину забрав евакуатор. При цьому інші автомобілі (більш дорогі), залишились стояти, а на місці її евакуйованого з'явилось інше.

Повернути машину жінці не вдалося, так як на «гарячій лінії» 15−51 їй дали «пораду», яка більш схожа на знущання: чекати ранку і переночувати на вокзалі.

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І це при тому, що гроші та інші речі залишилась в машині, а на руках були тільки телефон та прапори, які вона привезла на акцію.

На жаль, спроби пояснити представникам Контакт-центру КМДА ситуацію не визвали у співробітників співчуття.

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«Зараз сидить в якомусь кафе … плаче, і каже, що це така «дяка за сина», — описала ситуацію жінка, з якою спілкувалась мама загиблого бійця.

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На щастя, добрі люди змогли вирішити всі проблеми. Але прикрі питання після інциденту залишились.

«Номер 15−51 — цікаво, хто ж там підняв трубку і сказав матері хлопця, який загинув у Оленівці „йдіть ночуйте на вокзалі“? Що це за істота?», — запитує волонтер.

І з його питанням не можна не погодитись: дійсно, чи не забагато «істот» працюють в закладах, які повинні допомагати простим українцям вирішувати проблеми, а не «відсилати» їх куди подалі (як-то ночувати на вокзал). Чи, можливо, у Контактному центрі КМДА мають іншу думку?

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