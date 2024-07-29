«Ваші нагадування людям не допоможуть»: ЦУМ Ахметова потрапив у скандал через таблички для військовополонених

28 липня на Майдані Незалежності відбувся традиційний недільний мітинг «Free Azov» на підтримку звільнення українських військовополонених. Нинішню акцію також присвятили пам'яті загиблих унаслідок теракту в колонії в Оленівці, який скоїли росіяни два роки тому. Так, на головній площі країни зібралося близько тисячі людей, серед яких були родичі та близькі полонених «азовців» та морпіхів ЗСУ, а також десятки бійців бригади «Азов».

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На вшанування пам'яті загиблих цього дня в центрі Києва відкрили виставку «Оленівка: квінтесенція жорстокості». Її організували представники «Асоціації родин захисників «Азовсталі» у співпраці з Національним музеєм Революції Гідності.

Жертв теракту в Оленівці і всіх загиблих захисників України вшанували хвилиною мовчання.

акція на Майдані

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Перед присутніми виступили свідки теракту, директор Музею Майдану Ігор Пошивайло, а також командири бригади «Азов» Національної гвардії України, зокрема, підполковник, заступник командира бригади з роботи з особовим складом, Герой України Святослав Паламар на позивній «Калина».

Під час мітингу за звільнення військовополонених учасники тримали в руках плакати на підтримку воїнів, яких утримує росія. З цими табличками деякі мітингувальники потім пішли до столичного ЦУМу на каву, де й стався скандал за участю охоронця універмагу. Про це розповів журналіст та волонтер Денис Кошельник.

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«Картоночка у вас дуже зайнятна», — з такими словами охоронець ЦУМу звернувся до активісток. На що вони справедливо зауважили, що нічого зайнятного в цьому не бачать, адже це нагадування про наших військовополонених. Проте, на думку охоронця, ЦУМ — не є місцем для таких нагадувань.

«Ви прийшли відпочивати, пити каву» , — продовжував охоронець. На що йому відповіли, що це спокійно і роблять, нікому не заважають, ні до кого не підходять і не агітують.

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Співробітник ЦУМу

Охоронець продовжив наполягати на тому, що це «банальні правила цього закладу». Активістки у відповідь попросили покликати менеджера та нагадали про акцію на Майдані, в якій взяли участь «азовці».

«Ваші нагадування ніяк не допоможуть», — відповів охоронець. Це, за його словами, його особиста думка. А потім він додав, що «ви заважаєте своїми картонами, своїми посланнями, ви не думали про це» і «не треба мені розповідати, хто воював, а хто ні».

Активістки попросили дати їм спокій. Охоронець, отримавши вказівки у навушник, відійшов на них.

«Нічого вимагати не буду, ніяких людських свідомих визнань своїх дій від керівництва ЦУМА не очікую. З ними вже все зрозуміло. Просто прошу надати інформацію по даному персонажу (охоронцю) і керівництву ЦУМА і їх Служби Безпеки, бо даними істотами вже зацікавлені військові ветерани і побратими тих, хто зараз знаходиться в полоні. Поки їх с@аки захищали ті, хто кожен день перебуває в пеклі російського ворожого полону, вони забороняють на їх території нагадувати за тих, хто віддає за них життя» , — написав Кошельник на своїй сторінці в Instagram.

На скандальну ситуацію відреагувала адміністрація ЦУМу. Зокрема, там зазначили, що не поділяють приватну думку співробітника та наголосили, що не існує «жодних правил, які забороняють відвідувачам право на свободу слова». В адміністрації також додали, що після службового розслідування співробітник більше не працює у столичному ЦУМі.

«Команда ЦУМ Київ глибоко шокована тим, що трапилось. І не розділяє приватну думку співробітника служби безпеки. Не існує жодних правил, які забороняють відвідувачам право на свободу слова. Ми вважаємо дії співробітника служби безпеки універмагу абсолютно неприпустимими. Після службового розслідування даний співробітник більше не працює в ЦУМ Київ» , — йдеться у повідомленні.

Обурені українці залишили коментарі щодо дій охоронця, а Денис Кошельник анонсував додаткову акцію 29 липня о 13:00 біля ЦУМу.

«Таблички на підтримку військовополонених обов'язково при собі. До зустрічі», — написав він.

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